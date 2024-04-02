Блиновская готова продать дом и подписать мировое соглашение с ФНС

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Адвокат блогера рассказала о том, на что готова пойти ее подзащитная, обвиняющаяся в неуплате налогов на баснословную сумму.

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, готова пойти на мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС). В счет погашения долга надумала даже передать свой роскошный дом. Об этом изданию KP.RU сообщила адвокат знаменитости Наталия Сальникова.

«Это обращение отправлено ФНС довольно давно, но ответа пока нет», — заявила правозащитник.

Она уточнила, что Блиновская хочет передать дом в счет погашения всего долга, а не суммы после пересчета.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.

Сейчас предварительное следствие завершено. Блиновская уже приступила к ознакомлению с материалами своего уголовного дела. То же самое делает сейчас ее супруг Алексей, который также подозревается в серьезном нарушении российского законодательства.

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