В погоне за талией: нужно ли на самом деле считать калории

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Многие люди, садясь на диету, ограничивают себя в питании после съеденной суточной нормы, которую высчитали сами. Является ли этот метод рабочим? Если да, то какой формулой лучше пользоваться?

Каждый, кто хотя бы раз пытался худеть, слышал про подсчет калорий. Согласно мнению специалистов, процесс сброса веса начинается только тогда, когда организм ощущает дефицит калорий. По этой причине люди и начинают внимательно следить за количеством съеденного.

Однако не все специалисты сходятся во мнении, что этот способ действительно работает. Врач-эндокринолог Юлия Атаманова рассказала сайту aif.ru, на чьей стороне на самом деле правда.

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Самые убедительные результаты различных исследований показывают, что во время похудания подсчет калорий действительно играет роль, но основной акцент в любом случае должен быть сделан на качестве и разнообразии питания.

Существует две основные причины, почему безоговорочно доверять подсчету калорий не следует. Во-первых, калорийность продукта, указанная на упаковке продукта, может не совпадать с реальной цифрой. Возможны погрешности до 20%, как в большую, так и в меньшую стороны. Во-вторых, калорийность той или иной еды может зависеть от условий ее хранения, а также от индивидуальных особенностей вашего организма. Так, например, охлажденный отварной картофель менее калорийный, чем свежесваренный, а длина кишечника человека влияет на усвояемость и скорость набора веса.

Кроме того, метод подсчета калорий не всегда удобен в повседневной жизни. Вам будет трудно понять, насколько калорийна еда вне дома. Вы будете отодвигать на второй план качество и разнообразие продуктов в угоду цифр. Это может даже привести к росту уровня тревожности и расстройствам пищевого поведения.

Однако полностью отвергать этот метод не следует. Вместо того чтобы скрупулезно подсчитывать калории, стоит просто иногда обращать внимание на то, что вы едите, отдавая предпочтение более здоровым вариантам.

Чтобы лучше понимать, какое количество калорий вам необходимо для поддержания желаемого веса — воспользуйтесь специальными формулами:

Для женщин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) − (5 × возраст в годах) − 161;

Для мужчин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) − (5 × возраст в годах) + 5.

К примеру, для женщины 30 лет ростом 170 сантиметров и весом 65 килограммов расчет калорий, необходимых для функционирования организма в состоянии покоя, будет таким: (10 × 65) + (6,25 × 170) — (5 × 30) — 161 = 1 401,5.

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