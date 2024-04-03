САУ «Малка» уничтожила иностранные Krab и Paladin на южно-донецком направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Мощная «Малка»

На этих кадрах показана работа расчета самоходного артиллерийского орудия 2С7М «Малка» — артиллеристы наносят огневое поражение по укреплениям и технике ВСУ на южно-донецком направлении.

На кадрах объективного контроля, полученных с разведывательного беспилотника, артиллерийскими корректировщиками были зафиксированы уничтожение 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab и Paladin польского и американского производства соответственно.

«Малка» способна уничтожить укрепленный объект, который не пробьет обычная гаубица. Данное орудие является желанной целью для противника.

Врагу не спрятаться

А на этих кадрах уже показана работа артиллерийских и минометных подразделений группировки войск «Запад». Они наносят огневое поражение по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Так, бойцы накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.

Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничных районах вскрывается операторами беспилотников.