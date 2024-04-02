«Американцы оценят»: эксперт прокомментировал снижение возраста призыва в ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Hudak; 5-tv.ru

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Зеленский решился на ужесточение мобилизации, наплевав на мнение украинцев.

Вашингтон будет доволен указом президента Украины Владимира Зеленского снизить возраст мобилизации в стране, ведь именно американцы велели ему принять такое решение. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Выполняет команду Соединенных Штатов, молодец, исполнительный президент так называемой незалежной державы. Какой-то американский сенатор потребовал от него, а он уже и снизил призывной возраст», — с сарказмом высказался о Зеленском эксперт.

То, что понижение призывного возраста явно вызовет недовольство граждан Украины, Зеленского не интересует, ведь ему плевать на собственный народ, добавил Литовкин.

«Конечно, украинский народ не оценит это, тем более молодые ребята украинцы. Но Зеленскому плевать на украинский народ, важно, чтобы американцы были довольны», — сказал эксперт.

Литовкин уверен, что действия Зеленского не дадут необходимого неонацистскому украинскому режиму результата. Закрыть бреши в обороне украинской армии путем понижения возраста мобилизации не удастся.

Ранее стало известно, что глава киевского режима подписал указ о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект Верховная рада приняла еще в мае 2023 года, однако Зеленский долго откладывал его подписание, видимо, понимая, что ужесточение мобилизации не встретит одобрения в народе.

Незадолго до подписания указа, 18 марта, американский сенатор Линдси Грэм* в ходе визита в Киев потребовал, чтобы Украина мобилизовала в армию граждан всех возрастов. Он выразил недоумение тем, что на фронт отправляют только украинцев старше 27 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время на Украине могут начать мобилизовать юношей, стариков и людей с различными заболеваниями.

* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ