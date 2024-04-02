Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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Идея призывать молодежь в ряды ВСУ обсуждалась на территории Незалежной уже давно.

На Украине возраст мобилизации снизился с 27 до 25 лет. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что речь идет о законопроекте, который был принят Верховной радой еще в мае 2023 года. Однако глава киевского режима несколько месяцев не трогал документ. По мнению авторов издания "Страна.ua", Зеленский утвердил изменения из-за грядущих чтений в парламенте нового проекта об ужесточении мобилизации, полагая, что его могут не одобрить, по крайне мере, в ближайшее время.

Идея призывать молодежь в ряды ВСУ обсуждалась на территории Незалежной уже давно. Например, в 2023 году командир первого штурмового батальона украинской 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко говорил о том, что необходимо призывать юношей от 18 лет.

Уже в 2024 году подполковник 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Михаил Николов потребовал провести тотальную мобилизацию мужского и женского населения с 18 лет.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский решил реформировать правительство Украины.