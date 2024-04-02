Вся правда о сухофруктах: в чем их вред и польза

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Многие люди заменяют сладкое сушеными фруктами. Есть ли в этом смысл?

Сухофрукты по праву считаются одним из самых полезных видов продуктов. Они благоприятно влияют на организм и при этом обладают приятным сладким вкусом. Но так ли сухофрукты полезны на самом деле? На этот вопрос ответила нутрициолог Жанна Тиханычева в беседе с изданием «Страсти».

Начать стоит с пользы. В сухофруктах содержится много витаминов группы В, А и С, калия, магния, железа и клетчатки. Эти вещества улучшают пищеварение и обмен веществ, снижают давление и укрепляют сердце и сосуды. Благодаря сухофруктам повышается иммунитет, а организм лучше сопротивляется различным вирусам и инфекциям. Также их можно использовать в качестве вкусного и полезного перекуса, который зарядит организм быстрой энергией, благодаря содержанию природных сахаров.

Однако несмотря на большое количество преимуществ, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. В сухофруктах большая концентрация сахаров, из-за чего люди с лишним весом или диабетом могут испытывать проблемы при употреблении их в пищу.

Когда фрукты проходят процесс сушки — их калорийность повышается в разы. Глюкоза, фруктоза, клетчатка, витамины и микроэлементы — только это остается после испарения более 80% изначальной массы. Особую осторожность нужно проявить по отношению к финикам, дыне и манго, ведь они сильно влияют на вес.

Красивые и привлекательные сухофрукты могут содержать диоксид серы и другие вредные консерванты, которые недобросовестные продавцы используют для повышения спроса на товар. По словам эксперта, самые неприглядные и сморщенные сухофрукты всегда самые полезные и натуральные. Но важно помнить, что злоупотреблять ими все равно нельзя.

«Выбирайте качественные сухофрукты без добавления сахара и консервантов. При покупке обращайте внимание на состав, натуральность, внешний вид и герметичность упаковки. При умеренном употреблении сухофрукты могут стать отличным перекусом и источником энергии для людей с активным образом жизни», — подытожила специалист.

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