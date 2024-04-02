«Историческая справедливость»: Путин встретился с сербским режиссером Кустурицей
Путин встретился с сербским режиссером Кустурицей
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
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О чем говорили российский лидер и деятель культуры?
Президент России Владимир Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.
На встрече режиссер поблагодарил российского лидера за вклад в установление исторической справедливости.
«То, что сейчас на Украине происходит — это борьба для нас. Мы, которые видели, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербских. И я думаю, что эта аналогия очень важна для всех», — сказал Кустурица.
Эмир Кустурица — кинорежиссер, актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, среди них две «Золотые пальмовые ветви». Кроме работы в кино режиссер известен и как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.
В 2022 году Эмир принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Он заявил, что это для него — большая честь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кустурица назвал историческим матч между Россией и Сербией на фоне «изоляции от Европы».