Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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О чем говорили российский лидер и деятель культуры?

Президент России Владимир Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.

На встрече режиссер поблагодарил российского лидера за вклад в установление исторической справедливости.

«То, что сейчас на Украине происходит — это борьба для нас. Мы, которые видели, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербских. И я думаю, что эта аналогия очень важна для всех», — сказал Кустурица.

Эмир Кустурица — кинорежиссер, актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, среди них две «Золотые пальмовые ветви». Кроме работы в кино режиссер известен и как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.

В 2022 году Эмир принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Он заявил, что это для него — большая честь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кустурица назвал историческим матч между Россией и Сербией на фоне «изоляции от Европы».