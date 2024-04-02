Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ

Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По словам офицера, это оружие является серьезным вызовом для киевского режима.

Российские планирующие бомбы представляют огромную угрозу для Украины. Об этом заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.

По мнению офицера, у России есть явное превосходство в дронах и радиоэлектронной борьбе, что для ВСУ является серьезным вызовом. А управляемые планирующие авиабомбы, которые российские войска применяют в зоне спецоперации на Украине, Ходжес называет просто — «Царь-бомбами».

«Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти „Царь-бомбы“ — я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов», — сказал военный в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

По словам обозревателя британского портала UnHerd Бетани Эллиота, украинская армия не выдерживает ударов таких бомб.

«Их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух», — указывает эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Стоит отметить, что армия РФ наносит удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.

В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной.