Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Всего с момента открытия на таких торговых площадках было реализовано 240 тонн продуктов.

С февраля этого года ярмарки выходного дня в Москве посетили полмиллиона человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ярмарки расположены рядом с жилыми домами и остановками городского транспорта. Самые востребованные у москвичей продукты — фрукты и овощи, мясная продукция и рыба. Всего с момента открытия на таких торговых площадках было реализовано 240 тонн продуктов.

«Сегодня в Москве работают 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата. В конце апреля откроются традиционные сезонные ярмарки выходного дня — еще порядка 30 площадок», — добавил Собянин.