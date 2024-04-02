В Турции при пожаре погибли 29 человек

Фото: Reuters / Murad Sezer

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Причины случившегося выясняются, на месте работают экстренные службы.

Во время пожара в жилом доме в столице Турции погибли 29 человек. Об этом сообщает телеканал TRT haber со ссылкой на заявление губернатора провинции Стамбул Давута Гюля.

Крупное возгорание началось в ночном клубе Masquerade, расположенном в подвале 16-этажного жилого дома. Огонь охватил два подземных уровня заведения, где в тот момент велись ремонтные работы.

«Число погибших в результате пожара возросло до 29 человек. Продолжается лечение одного человека, пострадавшего в результате пожара, и работы в здании продолжаются», — заявил Гюль.

По предварительным данным, большинство погибших — строители, которые вели работы. Причины случившегося выясняются, на месте работают экстренные службы. Прилегающую территорию оцепила полиция.

Также известно о задержании пяти человек, которые дают показания в связи с пожаром.

О случившемся доложили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, он взял ситуацию на свой контроль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами в Екатеринбурге.