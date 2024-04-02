Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Знаменитой актрисе было 92 года.

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Знаменитой актрисе было 92 года. Об этом трагичном событии сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России.

Известно, что актриса умерла вследствие продолжительной болезни. Пока неизвестны дата и место прощания. Самые известные ее картины — «Майская ночь, или Утопленница», «Женитьба Бальзаминова», а также «Карьера Димы Горина».

Она снялась в множестве культовых картин, но так или иначе ей пришлось столкнуться с огромными трудностями, которые было очень тяжело пережить.