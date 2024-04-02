Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Американский профессор сделал неожиданное заявление о роли альянса в регионе.

НАТО необходимо разорвать все отношения с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией. С таким заявлением выступил американский профессор Джон Миршаймер.

«Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности. Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной», — заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

По его мнению, задача Североатлантического альянса должна заключаться в том, чтобы уйти от дальнейшей эскалации украинского конфликта и подтолкнуть Киев к мирным переговорам.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Соединенных Штатах оценивают положение Украины на поле боя.