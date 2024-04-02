Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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США и их союзники пытались уничтожить Россию, но одолеть ее нельзя даже почти всем оружием в мире.

Коллективный Запад просчитался, когда решил использовать Украину для борьбы с Россией. Результатом такой ошибки является масштабная катастрофа для Незалежной. Об этом заявил американский экономист профессор Ричард Вольф в интервью Dialogue works.

«Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины», — сказал он.

Вольф подчеркнул, что Россию невозможно победить со всем оружием Соединенных Штатов, Европы и даже азиатских стран.

Прежде американский профессор Майкл Бреннер назвал роковой ошибкой США и Запада в том, что они попытались сломить РФ при помощи Украины. Проигрыш Киева влечет за собой серьезные последствия. По словам Бреннера, страны Запада бросили в кампанию по изоляции и разрушении РФ все, что есть, но их ожидания в итоге были разбиты в пух и прах.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агрессивная политика НАТО в отношении России приведет к деградации в Европе.