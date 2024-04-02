«Все дружно уйдут в бан»: Татьяна Брухунова гневается на подписчиков

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Знаменитость спросила со своих фанатов «недостачу» лайков.

Жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову разозлили подписчики. Накануне она поинтересовалась у своих поклонников, почему они не ставят лайки на ее публикации. Статистика-то портится. Многие подписчики восприняли высказывание, как принуждение. В своем блоге ко всему прочему Татьяна еще и оскорбила подписчиков.

Реакция поклонников Татьяну возмутила, и она решила высказать все, что думает о россиянах, которые не хотят дарить ей свою любовь по зову сердца.

«Люди, что с вами не так? Одни мне пишут, что вы заставляете ставить вам лайки. В смысле, я заставляю? Я просто спросила», — негодует Татьяна.

Брухунова уверяет, что ей было просто интересно, почему подписчики положительно не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

«В чем тогда смысл подписки, и зачем быть на кого-то подписанным, если ты его не лайкаешь. <…> И мне очень жаль, что столько агрессии вылезло. Но, с другой стороны, в этом есть плюс. Сейчас все агрессоры дружно уйдут в бан», — подытожила супруга Петросяна.

Татьяна не стеснялась в своих выражениях. Она заявила, что блогеры ничего не должны своим подписчикам, а даже наоборот: это фанаты обязаны своим кумирам ставить лайки и писать комментарии, чтобы не становиться неблагодарными потребителями, считает она.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезды обсудили пополнение в семье Петросяна.

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