Она взрывается? Российские физики рассказали, чем опасна шаровая молния

Фото: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann

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Вокруг этого природного явления ходит много мифов. Но как устроена шаровая молния на самом деле?

Об опасности шаровой молнии не говорит только ленивый. Многие долгие годы спорят о том, опасно ли это явление для человека или нет. О том, насколько сильно шаровая молния может навредить человеку, рассказал ведущий научный сотрудник физфака МГУ Владимир Бычков для Газета.ру.

На данный момент природа шаровых молний людям не ясна. Однако специалисты из МГУ провели несколько экспериментов и пришли к выводу, что это явление представляет собой газообразный грунт, испаренный ударом линейной молнии и заключенный в твердую оболочку. В таком случае, шаровая молния может угрожать людям сразу по нескольким причинам.

«Твердая оксидная оболочка имеет толщину до десятка микрон, но прочна и способна выдерживать большие давления. По оценкам, давление внутри шаровой молнии может достигать десяти атмосфер, и в этом случае при разрыве оболочки возникнет ударная волна, то есть, шаровая молния взорвется», — объясняет ученый.

Однако опасность исходит не только от взрыва, но и от заключенного внутри раскаленного газа. Он может вызвать ожоги, а также пожар. Кроме того, удар линейной молнии передает испаренному грунту большой электрический заряд. При контакте с людьми или предметами шаровая молния разряжается, а это может привести к удару током.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как футболиста убило молнией прямо во время матча.