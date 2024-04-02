Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Российские войска продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации на Украине.

Удары Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре лишат ВСУ стратегических резервов. Об этом заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — сказал он.

Как объяснил Стариков, из-за уничтожения объектов электроснабжения в Незалежной боевики останутся без подкрепления, ведь поезда со стратегическими резервами ездить не смогут.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ назвало потери армии Украины с начала 2024 года. Киевский режим лишился не только живой силы и вооружения, но также и территорий.

* — признан иностранным агентом на территории России