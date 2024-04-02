Шантаж во дворце: Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть свой диагноз

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Королевские интриги продолжаются.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раскрыла правду о своем онкологическом заболевании не по собственной воле. По словам источников, новость о ее болезни могла просочиться в прессу от третьих лиц. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Издание отмечает, что с дворцом связались лица, в распоряжении которых оказались медицинские документы Миддлтон. Они якобы грозились опубликовать их.

«У Кенсингтонского дворца не оставалось иного выбора, кроме как поторопиться, действуя на опережение», — говорится в сообщении.

При этом неясно, произошла ли утечка информации из лондонской клиники, где принцесса перенесла операцию, или откуда-то еще. Как сообщалось ранее, трое сотрудников частной клиники в Лондоне подозреваются в попытке похитить ее медицинские данные.

О страшном диагнозе супруга принца Уильяма рассказала в видеообращении. Сейчас она проходит химиотерапию. До этого, в январе, Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего надолго пропала из публичного пространства. Это породило многочисленные версии и теории о ее состоянии здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вскрылись страшные подробности болезни Миддлтон.