Бангладеш заинтересован в строительстве еще двух энергоблоков на АЭС «Руппур»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Страна также заявила о готовности выступать партнером в проектах «Росатома» в третьих странах.

Бангладеш заинтересован в строительстве еще двух энергетических блоков на атомной электростанции «Руппур». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время рабочего визита.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики позволит укрепить наши торгово-экономические взаимоотношения.

«Генеральная схема развития электрогенерации Бангладеша подразумевает не только одну атомную станцию. За двумя первыми российскими блоками точно появятся новые электростанции. Есть определенные договоренности. Мы над ними будем работать, регулярно встречаться», — отметил генеральный директор «Роскосмоса».

Алексей Лихачев также добавил, что Бангладеш хочет выступать партнером в проектах «Росатома» в третьих странах.

Первая атомная станция «Руппур» строится по российскому проекту. Для ее создания применяются передовые отечественные технологии.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» сообщил о планах построить в Турции еще одну АЭС.