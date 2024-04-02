Взорвавшего автомобиль в Запорожской области будут судить в Симферополе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В результате действий диверсанта пострадали трое.

В Симферополе отправили под суд украинского диверсанта, который совершил теракт в Запорожской области. По данным следствия, завербованный СБУ заложил взрывчатку под автомобиль и привел ее в действие.

Все, кто находился в машине, выжили, но были тяжело ранены. Боевика задержали, он признался, что за теракт ему пообещали десять тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгвардия помогла ФСБ пресечь попытку ввоза через границу с Латвией на территорию России взрывчатки, спрятанной в иконы и церковную утварь. Известно, что груз был из Украины и успел побывать в шести странах Евросоюза.