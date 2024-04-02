Инсульт молодеет? В Челябинске чуть не умер от болезни 12-летний ребенок

В Челябинске чуть не умер от инсульта 12-летний ребенок

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Мальчику стало плохо дома после школы.

В декабре 2023 года у школьника из Магнитогорска Челябинской области случился инсульт, когда тот вернулся из школы домой.

Мать 12-летнего мальчика заметила у него асимметрию лица, несвязную речь, а также отсутствие движения левой части тела. Школьника доставили в реанимацию, а спустя сутки по санавиации переправили в отделение неврологии ЧОДКБ.

«12-летний Павел всегда был здоровым. В середине декабря сел выполнять домашнее задание, но резкая головная боль буквально выбила землю из-под ног ребенка. Мальчику повезло, что родители вернулись с работы и нашли его», — сообщили в пресс-службе больницы.

Врачи диагностировали у ребенка геморрагический инсульт. При этом МРТ показало большое поражение мозга, а также был найден тромб в средней мозговой артерии. В итоге мальчик оказался почти полностью парализован на две недели.

По сообщениям из пресс-службы Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), ребенок продолжает находиться на реабилитации. К апрелю мальчик научился самостоятельно ходить, однако еще осталась хромота и слабость рук. Скорее всего, полностью школьник оправится от болезни до конца лета.

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