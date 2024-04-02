Шойгу: ВСУ потеряли свыше 80 тысяч боевиков и 1200 танков с января

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Киевский режим лишился не только живой силы и вооружения, но также и сотни квадратных километров территории.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с января 2024 года потеряли свыше 80 тысяч боевиков и 14 тысяч единиц вооружения, включая танки и бронемашины. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«С января вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин», — сказал министр.

Кроме того, с начала года под контроль российских войск перешло 403 квадратных километра территории новых регионов России.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщал, что Часов Яр теряет стратегическое значение для Киева. С 2014 года этот город являлся важным логистическим хабом для украинского командования. Однако теперь российские войска занимают все ведущие туда дороги.