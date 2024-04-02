Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку

Три человека госпитализированы после аварийной посадки вертолета МО Абхазии

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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На его борту находились три человека, их госпитализировали.

Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии с тремя людьми на борту совершил в Гулрыпшском районе аварийную посадку. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс» в Telegram-канале.

«Все три члена экипажа живы… На место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту вертолета находились Георгий Пачулий, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчан, их госпитализировали. В ведомстве сообщили, что их жизни ничего не угрожает. Причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в екатеринбургском Кольцово. Он выполнял рейс Карши (Узбекистан) — Москва.