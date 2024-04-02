Росгвардия помогла ФСБ пресечь попытку ввоза взрывчатки в иконах из Украины

Фото, видео: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Опасная контрабанда была обнаружена при досмотре автомобиля на латвийско-российской границе.

Росгвардия помогла ФСБ пресечь попытку ввоза на территорию России взрывчатки, спрятанной в иконы. Известно, что груз был из Украины и успел побывать в шести странах Евросоюза (ЕС).

Контрабанда была обнаружена при досмотре автомобиля на границе РФ и Латвии в Псковской области. СВУ и взрывчатые вещества были спрятаны в иконы и церковную утварь, пишет Росгвардия в своем Telegram-канале.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» Управления национальных войск по региону изъяли 27 самодельных взрывных устройств, которые были готовы к применению. Их также обезвредили. Также были извлечены 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор, а также части выстрела к РПГ-7.

Известно, что следственным отделом УФСБ России по Псковской области уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе».