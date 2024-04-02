РЖД выплатит компенсации семьям погибших в ДТП в Ярославской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Жуткая авария унесла жизни восьми человек.

РЖД выплатит по три миллиона рублей родственникам погибших в ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

«Искренне соболезнуем родным и близким происшествиям в результате ДТП на переезде в Ярославской области. Оказываем всестороннее легкое последствие в установлении всех деталей серьезного преступления», — говорится в сообщении РЖД.

Смертельное ДТП произошло в районе Берендеево. Рейсовый автобус ПАЗ направлялся из Переславля-Залесского в Бектышево, когда оказался на железнодорожных путях. Там его буквально снес скорый пассажирский поезд сообщением Архангельск — Москва.

Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что в результате ДТП погибли семь человек. Позднее пресс-служба МЧС России передала, что число жертв возросло до восьми. В их числе — водитель и семь пассажиров автобуса.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Глава региона Михаил Евраев называет предполагаемым виновником трагедии диспетчера переезда, который, по его словам, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что курский автобус без тормозов чуть не убил сразу десять человек.