CNN заявил об использовании Украиной беспилотников с искусственным интеллектом

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Дроны, по информации СМИ, оснащены процессором со спутниковыми данными.

Украинские боевики совершили ряд атак на территорию России с помощью беспилотников с использованием базового искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — говорится в материале.

Отмечается, что «дерзкие удары» ВСУ наносят с помощью беспилотников по крупной нефтегазовой отрасли России. При этом не уточняется, кто поставляет Украине такие технологии.

ВСУ с помощью беспилотников в марте попытались несколько раз атаковать российские НПЗ — инциденты были зафиксированы, в том числе, в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях, а также на Кубани. Ответственность за это взяла на себя Служба безопасности Украины. Позднее Вашингтон призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ, это подтвердили в Незалежной.

Россия тем временем продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что БПЛА атаковали предприятия в Татарстане, в результате ударов пострадали несколько человек.