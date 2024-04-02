Названо реальное число украинцев, готовых добровольно вступить в ряды ВСУ

Социолог Паниотто: только 8% украинцев готовы сражаться против РФ в рядах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Что показал социологический опрос, проведенный среди граждан Незалежной?

Только 8% украинцев готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправиться на передовую. С таким заявлением выступил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Более того, даже в этой цифре существует статистическая погрешность, основанная на правдивости ответов респондентов.

«Готовых брать в руки оружие примерно 8% по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить. Мы не проверяли это так подробно», — признался Паниотто в беседе с изданием «Украинская правда».

Зато, по его словам, переводить деньги на нужды ВСУ готовы гораздо больше граждан Незалежной. Правда, сколько именно, социолог уточнять не стал.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем Украина начала поставлять на фронт муляжи вооружения.