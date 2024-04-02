Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Бразильцы не хотят обсуждать ситуацию в Незалежной, а в Киеве, похоже, страдают из-за такого дефицита внимания.

В Бразилии считают неудобной тему украинского конфликта и стараются ее избегать. Такая ситуация с недостаточным вниманием к киевскому режиму даже сначала «убивала» посла Украины в этой стране Андрея Мельника, в чем он признался в интервью радио «Новое время».

«Здесь мы видим совсем другой мир, такое впечатление, что люди живут на другой планете. О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Если вы идете, например, в МИД… то тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить… Меня это первое время убивало», — сказал он.

Сегодня Украина в Латинской Америке одинока, подчеркнул Мельник. Запад не пытается переубедить Бразилию изменить позицию.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антифашисты из Евросоюза и Бразилии приехали в ЛНР поддержать Донбасс. Иностранная делегация посетила мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса» и возложила цветы к памятнику погибшим детям. Один из прибывших в ЛНР общественных деятелей отметил, что испытывает стыд за правительства европейских стран, которые помогают Киеву.