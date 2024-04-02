Жуткие подробности смерти Либерж Кпадону: звезда «Дома-2» убивала себя

Фото: Instagram* / libergik

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У знаменитости были серьезные зависимости и проблемы.

Недавно выяснилось, что полицейские, вскрывшие дверь в квартиру Либерж Кпадону, нашли тело пропавшей звезды «Дома-2», лежащее на полу в халате. Друзья Либерж, знакомые и просто неравнодушные люди были в шоке из-за того, что никто не заметил ее исчезновения раньше.

Ведущий телестройки Андрей Черкасов также не остался в стороне и рассказал подробности жизни покойной Кпадону в своем Telegram-канале.

Черкасов предъявил претензии всем рыдающим подругам Либерж и напомнил о том, что 36-летняя женщина сильно пила на протяжении нескольких лет.

«Всем тем подругам, которые сейчас соболезнуют, только один вопрос: когда Либерж годами гробила свое здоровье алкоголем, как вы ее останавливали?! Вы просто наблюдали… Вы смотрели, как она себя убивает. Путь к смерти начался давно…», — заявил мужчина в гневе.

Ведущий был на эмоциях и сказал, что это жестокая трагедия, показывающая, что с нами может случиться что угодно, но никто этого может даже не заметить. Ведущий подытожил свой монолог выводом, что Либерж хоть и была молода, но была одинока. Он призвал людей помогать своим близким избавляться от опасных привычек, иначе вы будете потом «плакать на похоронах».

Стоит отметить, что про алкогольную зависимость Кпадону говорили все ее знакомые.

Есть вероятность, что родители покойной знали о ее зависимости и не одобряли образ жизни дочери. Видимо из-за этого они и перестали общаться, а новость о смерти дочери узнали от чужих людей. Известно, что ее семья проживает в Санкт-Петербурге.

Ранее Либерж признавалась своим подписчикам, что врачи обнаружили у нее опухоль. Она утверждала, что легла на операцию, но очевидцы твердят об обратном. По словам других знакомых, Либерж лечилась от туберкулеза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рустам Солнцев сказал о смерти Либерж Кпадону.

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