В ФРГ заявили, что Киеву было передано 55 танков Leopard 1A5 и 18 Leopard 2A6

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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Парламентский статс-секретарь Минобороны ответила на соответствующий запрос немецких депутатов.

Не так давно член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Али Аль-Дайлами подал запрос о количестве переданных Украине боевых танков Leopard в Министерство обороны ФРГ. Изданию Lenta.ru удалось ознакомиться с ответом представителя ведомства.

«Каков текущий состав танков Leopard, поставляемых Германией в Украину, самостоятельно или в сотрудничестве с другими странами, и кто покрывает соответствующие расходы на ремонт?» — спрашивал Аль-Дайлами.

Парламентский статс-секретарь Минобороны Германи Симтье Меллер ответила на данный запрос и сообщила, что Киеву было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6. При этом в материалах указано, что правительство Незалежной дало некие гарантии, что покроет расходы на ремонт боевых машин.

Также Меллер добавила, что дальнейший ответ на вопрос «не может быть дан в открытой форме» в связи с засекреченностью информации. Вдаваться в подробности и раскрывать другие детали она не стала.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские дроны уничтожают западные танки в зоне СВО.