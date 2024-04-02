В Липецкой области объявили воздушную опасность из-за беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Вражеские дроны замечены у границ региона.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за беспилотников, которые были замечены вблизи границ региона. Об этом сообщил губернатор субъекта Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он.

Артамонов обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие, сигнал воздушной тревоги носит информационный характер и не оказывает влияния на нормальную жизнедеятельность региона. Также он призвал верить официальным источникам информации — правительству, МЧС и местным телеканалам.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане после атаки дронов на предприятия в двух городах пострадали несколько человек.