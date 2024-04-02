«Чуждые ему элементы»: на Украине нашли объяснение кадровым чисткам Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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В стране ожидают расформирование правительства. «Большая чистка» может затронуть практически всех. Но почему глава киевского режима пошел на это?

Кадровые перестановки, которые устроил президент Украины Владимир Зеленский, связаны с влиянием на него главы Офиса президента Андрея Ермака, считает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на мнение политолога Константина Бондаренко.

«Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов», — отметил эксперт.

Кроме того, в материале подчеркивается, что перестановки в высших эшелонах — Совете национальной безопасности и обороны и Офисе президента Украины — могут говорить о доверии Зеленского к Ермаку. Политолог Руслан Бортник видит в таких действиях «окончательное оформление модели управления страной».

«Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова „правительство“)», — уточнил Бортник.

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк недавно заявил, что Зеленский задумался о реформировании правительства Украины. Он отметил, что некоторые министерства в рамках реформирования изменят свои функции, но не уточнил, какие именно.

А в начале марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшем будущем будет сокращено количество министерств. Так, после «большой чистки» останется не больше 15-16, а также сократится число госслужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения.