Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Успехи наших войск в зоне спецоперации в условиях санкций показывают, что США не могут просто взять и сделать ход событий привлекательным для себя.

Финансовые стимулы России во время пандемии коронавируса и спецоперации на Украине благоприятно повлияли на устойчивый экономический рост страны. Это помогает РФ на поле боя. К такому выводу пришли эксперты, мнение которых приводит Politico.

Согласно статье, успехи России в зоне СВО в условиях западных санкций показывают, что Соединенные Штаты не в силах изменить непривлекательный для них ход событий «одним росчерком пера казначейства». Кроме того, большинство стран считают поставки углеводородов из России важным фактором стабильности глобального энергетического рынка. Данную позицию принимают как в Вашингтоне, так и Брюсселе, хотя и умалчивают об этом.

К тому же, сейчас уже нормализовались торговые позиции РФ в мире после ухода из нашей страны западных компаний и инвесторов. Так, «к большому огорчению Украины», европейский бизнес поддерживает российский экспорт сырой нефти, особенно морским путем.

В то же время Украина свои ресурсы потребляет быстрее, чем Запад успевает их пополнять. Как подчеркнули в публикации, без сомнений ситуация в зоне спецоперации повернулась в пользу России. В качестве примера приводятся недавние успехи сухопутных войск РФ.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономика России укрепляется, несмотря на санкции Запада. Евросоюз вводит ограничения против нашей страны, но в результате сам ослабевает из-за этих мер. Так, отказ Европы от российской нефти и газа привел только к нанесению ущерба собственной экономике.