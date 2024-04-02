В Петербурге вычислили самокатчика, который сбил ребенка на «зебре»

В Петербурге вычислили самокатчика, который сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Молодой человек не затормозил перед пешеходном переходом, а после наезда скрылся с места.

В Санкт-Петербурге вычислили самокатчика, который сбил ребенка на « зебре». Данные пользователя электротранспортом в полицию передал сервис аренды. Он уже оштрафовал молодого человека и заблокировал его аккаунт за нарушение правил дорожного движения.

Самокатчик вовремя не затормозил, когда шестилетний мальчик с мамой переходил улицу. От удара ребенок упал и ударился головой об асфальт. Он сейчас в больнице.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Если выяснится, что самокатом управлял несовершеннолетний, к ответственности привлекут его родителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сервисы кикшеринга придумали способ борьбы с нарушителями. Например, начали тестировать специальные датчики на электросамокатах.