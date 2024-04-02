Тело пятого горняка подняли на поверхность в Свердловской области

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

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На предприятии мужчина работал меньше месяца.

Спасатели в Свердловской области подняли тело пятого горняка на поверхность. Это 37-летний проходчик. На предприятии мужчина работал меньше месяца. Вместе с коллегами он находился рядом с участком, где проводили взрывные работы.

Люди оказались заблокированы под землей при обвале породы. Четверо выжили. Один мужчина в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области, где произошло обрушение, и 13 горняков оказались заблокированы под землей. К слову, спасательная операция на руднике была завершена спустя две недели из-за угрозы новых обвалов.