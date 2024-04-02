Южная Корея ввела санкции против двух российских судов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В «черном списке» также оказались физические и юридические лица.

Южная Корея приняла решение ввести санкции против двух российских физических и двух юридических лиц, а также двух судов. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны.

В частности, санкции вводятся против судов Lady R и Angara. Они якобы причастны к перевозке «военных предметов между РФ и Северной Кореей». Такие перевозки нарушают санкции Совбеза ООН против КНДР.

Еще ограничения затронут Intellekt и Sodeistvie, а также их глав Сергея Козлова и Александра Панфилова соответственно. Они якобы содействовали «финансированию ядерной и ракетной программам» Северной Кореи с помощью отправки из КНДР специалистов в сфере информационных технологий и рабочих за рубеж.

На прошлой неделе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил с Северной Кореей укрепление сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил. Переговоры в Пхеньяне прошли в «теплой и дружественной атмосфере».

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе признали укрепление экономики России вопреки санкциям. Европа вводила ограничения против нашей страны, но в итоге сама ослабла, считают эксперты.