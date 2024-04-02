Опасные иконы: взрывчатку из Украины везли под видом церковной утвари

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Микроавтобус с гексогеном проехал шесть европейских стран и был остановлен на российско-латвийской границе.

Двадцать семь самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, обнаружили сотрудники ФСБ на российско-латвийской границе. Взрывчатку иностранного производства нашли в коробках во время осмотра микроавтобуса, который пересек половину Восточной Европы и ни в одной стране груз не вызвал подозрений.

Уже установлено, что автомобиль выехал с территории Украины, а его маршрут пролегал через шесть стран. Все подробности у корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Он беспрепятственно объехал почти всю восточную Европу, но именно перед российскими таможенниками сильно разнервничался. Внимательно досмотреть водителя и его микроавтобус с прицепом решили только наши сотрудники на латвийско-российской границе в Псковской области.

В Россию он пытался провезти около 30 коробок, наспех обмотанных скотчем. Внутри оказались иконы. А в рамах с обратной стороны в разноцветные пакеты была расфасована взрывчатка. Эксперты установили, что это гексоген, который в полтора-два раза мощнее тратила.

Общий вес составил 70 килограммов. По оценкам специалистов, такого объема достаточно для подрыва пятиэтажного дома. Но диверсантам он нужен был для сбора самодельных взрывных устройств. В комплекте с гексогеном шли

90 электродетонаторов, а еще аккумуляторы и радиоплаты со слотом для СИМ-карт, чтобы дистанционно приводить устройства в действие.

«Были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для совершения диверсий», — рассказал начальник отдела ЭКЦ УВД России по Псковской области Дмитрий Белоцеркосвий.

Эти 27 икон уже сами по себе были готовыми взрывчатками. Оставалось только надорвать бумагу с обратной стороны и привести в действие взрыватель. Такое устройство было в статуэтке, подаренной военкору Владлену Татарскому, которого в результате теракта год назад убили украинские спецслужбы.

О том, что смертельный груз, задержанный на латвийско-российской границе — украинский — сомнений никаких. На коробках стикеры с надпись «Черновцы». Где именно они должны были оказаться, водитель рассказал оперативникам.

«Мне выдался пакет документов, после чего я выдвинулся в Россию, в город Москву, где должна быть выгрузка», — раскрыл водитель.

Сотрудники ФСБ установили полный маршрут взрывоопасных икон. Сначала груз выехал из Киева до границы с Румынией. В Черновцах преступники поменяли автомобиль и пересекли пост. Там гексоген с элементами для взрывных устройств перегрузили в белый Mercedes-Benz Sprinter. И уже из Румынии автомобиль отправился по странам Евросоюза. Сначала в Словакию, затем в Венгрию. Далее пересек границу с Польшей, проехал Литву и Латвию.

Так, сделав круг в две тысячи километров, оказался у границы с Россией.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное по пункту «В» части 2 статьи 226.1, незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

Почему перед тем, как оказаться на границе с Россией, был выбран именно такой маршрут — понятно: в нашу страну граждане Украины могут въезжать на автомобилях только через Латвию. А вот как пограничные службы шести стран пропустили через контрольно-пропускные пункты машину, начиненную взрывчаткой, вызывает вопросы.

«Спецслужбы их прекрасно осведомлены о том, что этот груз перевозится, что он перевозится с целью совершения диверсий и терактов украинской разведкой, но они в этом участвуют в рамках своих вассальных обязательств перед США, помогают совершению терактов, а не пресекают контрабанду взрывчатых веществ», — отметил историк спецслужб Никита Мендкович.

Украина пытается петлять по Европе перед тем как ввезти взрывчатку в Россию. Так год назад водитель маршрутки провез в Северную Осетию электроплиты, начиненные компонентами для сбора самодельных взрывных устройств. Груз ехал через Болгарию, Турцию и Грузию. Те самые плиты разъезжались в другие регионы России через курьерские службы. Диверсанты планировали устранить главу Крыма Сергея Аксенова и других политиков, но сотрудники ФСБ вовремя выявили агентурную сеть и пресекли теракты.

«Мои сыновья уклоняются от мобилизации на Украине, и этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины», — рассказал руководитель агентурной группы Виктор Подвальный.

Кто именно сейчас был целью теракта со стороны Украины — неизвестно. Но вместе с гексогеновыми иконами в прицепе микроавтобуса были еще и церковные подсвечники. В них оказались части выстрела ручного противотанкового гранатомета. РПГ-7, по сути, был разобран по деталям. И в том, что прикрытием стала именно церковная утварь — есть определенный намек.

«Сейчас на Украине находится у власти режим, который поставил своей целью борьбу с каноническим православием. Религиозные символы для тех, кто планирует террористические акты, являются лишь средством. Они используют то поклонение, то доверие, которое есть у верующих по отношению к иконам», — пояснил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе.

А ведь о терактах в России на Украине уже говорят открыто. Глава СБУ Василий Малюк даже раскрыл детали подготовки к подрыву Керченского моста и рассказал о других преступлениях. Когда на фронте у ВСУ одни неудачи — кроме как диверсиями хвастаться, видимо, нечем.