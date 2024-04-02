«Близкое окружение знало»: Ефременкова сделала заявление о смерти Кпадону

Фото: Instagram* / libergik

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Ходят слухи, что тело девушки обнаружили только спустя 41 день в ее квартире. Однако есть свидетели, которые видели ее живой меньше одиннадцати дней назад.

Сначала мало кто поверил в смерть бывшей участницы реалити-шоу Либерж Кпадону, однако вскоре страшные слухи подтвердились. Позже выяснились неприятные подробности о том, что тело звезды «Дома-2» пролежало 41 день в квартире прежде, чем ее нашли.

Однако недавно появились и новые слухи о том, что Либерж не могла умереть 41 день назад, так как еще 21 марта ее видели живой соседи. После этой даты Кпадону уже больше не видели.

Однако публику все равно шокировал тот факт, что никто из родных, близких и знакомых не забил тревогу, когда Либерж перестала выходить на связь.

Участники «Дома-2» также были удивлены такими трагичными обстоятельствами гибели одной из участниц телестройки и выразили соболезнования родным и близким Либерж.

Юлия Ефременкова была в ужасе от того, что тело бывшей коллеги обнаружили только спустя несколько дней. Своими эмоциями она поделилась в своем личном блоге.

«Очень жалко девочку — такая молодая, еще жить и жить. Пусть спит спокойно, хочется верить, что сейчас ей хорошо… Но я нахожусь в шоке от того, что человек пролежал 41 день и никто не знал, что ее больше нет… Как страшно думать об этом. Никого не хочу осуждать, не хочу давать оценок, но ведь однозначно были близкие люди, друзья, родители, какое-то окружение… Как вообще возможно, что никто и ничего не знал?», — возмущается Юлия.

Она также добавила, что узнала все вместе со всеми остальными, так как они не были подругами, но сообщения о смерти коллеги не оставили ее равнодушной.

«21-й век, у всех телефоны, ваш близкий человек не выходит на связь, наверняка близкое окружение знало, что она болеет. Почему никто не забил тревогу? Я просто не могу этого понять», — добавила Ефременкова.

Подруга погибшей Мария Кохно отреагировала очень эмоционально. Она также рассказала в своем блоге, что они с Кпадону переписывались еще недавно. При этом подруга не забил тревогу сразу после ее пропажи, так как уже были эпизоды, когда Либерж уходила из соцсетей и никому не отвечала.

«Я просто не верю… Пока она была в больнице, мы постоянно были на связи. Потом она резко пропала, я постоянно писала. Такое уже было в прошлом году. Она пропала на три недели, мне не отвечала. Потом сказала: «Маш, да что ты беспокоишься? Я отдыхала от соцсетей», — рассказывала Мария.

Другая участница реалити-шоу Оксана Стрункина сказала подписчикам, что жалеет о том, что нечасто общалась с Либерж.

«Не могу поверить… Ты такая молодая — 36 лет, еще вся жизнь впереди… Сейчас в голове идут слайды воспоминаний, я не верю, что ты уже не с нами. Покойся с миром, моя любимая подруга Либерж, и прости, что редко звонила тебе в последнее время», — делится переживаниями Оксана.

Известно, что у Кпадону были проблемы со здоровьем. Прошлой осенью ей диагностировали опухоль в правом легком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что соседи Либерж Кпадону раскрыли новые подробности смерти звезды.

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