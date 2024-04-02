Фото: © РИА Новости / Вадим Гришанкин

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Мероприятие в клубе «Мутабор» — это способ разрушить страну методом деградации.

Прошедшая в московском клубе «Мутабор» «голая вечеринка» стала актом ментальной агрессии против России. Этот инструмент разрабатывают США и НАТО. Об этом заявил советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в своей статье для издания «Арсенал Отечества».

«Технологии деградации заходят и к нам. „Голая вечеринка“ является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего», — рассказ советник Шойгу.

Он считает, что «голая вечеринка» — это не случайность, а способ разрушить страну через деградацию элит. Такой подход предполагает, что российскую историю и культуру заменят доминирование меньшинств и имитация легитимной власти.

Сейчас меняется характер военных действий и поразить противника ментально становится важнее, нежели получить контроль над его территориями.

Советник Шойгу отметил, что современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываю в Гарвардском и Принстонском университетах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Ивлеевой.