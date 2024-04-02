Эволюция Джеймса Бонда: кто может сыграть нового агента 007

Фото, видео: www.globallookpress.com / MGM; 5-tv.ru

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Ходили слухи, что на эту роль могут взять темнокожую актрису.

Все больше слухов появляется про нового Джеймса Бонда. На роль культового агента 007 якобы утвердили молодого британского актера Аарона Тейлора-Джонсона. И эта новость вызвала настоящий ажиотаж в Голливуде.

Ранее ходили слухи, что роль супергероя могут отдать даже женщине. И это неспроста, ведь этот персонаж претерпел значительную эволюцию в кино за свою долгую историю. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев все расскажет.

Именно 1962-й можно назвать годом рождения того самого Бонда, которого все мы знаем и любим в блестящем исполнении Шонна Коннера. Глядя на такого, точно веришь, что способен хладнокровно убить.

Будучи образом собирательным, Джеймс Бонд из 1960-х представлял собой эталон мужественности, где харизма и манеры преобладали над внешностью. Правда, политкорректность режиссеров и продюсеров тогда не слишком заботила.

После ухода Шона Коннери Джеймса Бонда играли Джордж Лейзенби — драматичен и угрюм, Роджер Мур — приятнее и добрее канонического, Тимати Далтен — в меру жесток и одновременно галантен, а также Пирс Броснан.

«При игре я взял многое от Шона Коннери и Роджера Мура при формировании своего Бонда. Объединил манеры и чувство юмора, которые оба актера дали персонажу», — рассказывал Броснан.

Революция же в Бондиане происходит в 2006-м, когда главную роль отдают Дэниэлу Крэйгу. Фанаты серии фильмов, мягко сказать, в шоке.

«Люди в восторге от Бонда и они были настолько обескуражены, когда роль получил я. Бонд — блондин? Хотя Роджер Мур тоже был Блондином», — отмечал Крейг.

В восторге от нового Бонда был и самый первый исполнитель его роли.

«Это целый мир актеров. Начиная с меня, заканчивая Дэниелом Крейгом, который фантастический справился», — оценил его работу Коннери.

В 2020-м в Голливуде скандал. Очевидно, в угоду западных трендов все большего присутствия в кадре разного рода меньшинств, роль нового супершпиона прочат темнокожей женщине — английской актрисе Лашане Линч. И на время она даже ей стала. Недвусмысленный намек в финале последней Бондианы.

«Что думает Шон Коннери о Лашане Линч? Я его спародирую. Он бы сказал так: Лашане — классная», — выступал Крейг.

А на днях все таблоиды планеты молнией пронзила новость — на роль нового агента 007 утвержден британский актер Аарон Тэйлор-Джонсон, в копилке которого главные роли в таких фильмах как: «Под покровом ночи» Тома Форда и «Стать Джоном Ленноном».

«Его история отчасти параллелится с историей Крэйга, который тоже не был фаворитом изначально на роль Джеймса Бонда. Однако, как только он стал Джеймсом Бондом, уже никаких разногласий не было», — отметил кинокритик Николай Никулин.

«Наверно, он дошел до того уровня, когда он готов сыграть все-таки серьезного персонажа. Тем более его спортивная форма, как у агента 007, думаю да, он справится», — считает кинопродюсер Андрей Пантелеев.

Пока же среди фанатов бондианы наблюдается больше непонимания и разочарования. Впрочем, как и в случае с Бондом-женщиной, еще все может поменяться, тем более что сам Аарон утвердительно ответа пока не дал.