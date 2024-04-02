Штрафы за недопуск газовщиков в дома могут ввести в России
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
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Максимальный размер штрафа может составить два миллиона рублей.
Большинство фракций Госдумы поддержали инициативу установить штрафы до двух миллионов рублей за недопуск в дом газовщиков. Также депутаты призвали повышать качество самих служб, которые обслуживают дома. Об этом рассказали «Известия».
Придется впустить
Если не впустить в квартиру специалиста по обслуживанию и ремонту газового оборудования или уклониться от заключения договора о техобслуживании и самовольно заменять составляющие, то можно нарваться на серьезный штраф.
- Гражданские лица — от пяти до десяти тысяч рублей;
- Должностные лица — от 25 до 100 тысяч рублей;
- Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
При повторном нарушении придется заплатить значительно больше.
- Гражданские лица — от 15 до 25 тысяч;
- Должностные лица — от 150 до 200 тысяч;
- Юридические лица — от 550 тысяч до одного миллиона.
Также штрафы могут получить лица и организации, не отвечающие требованиям законодательства, и при этом выполняющие работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования внутри квартир.
- Должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей;
- Юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей.
Если же нарушить вышеуказанные нормы, последствия которых приведут к угрозе жизни или здоровью людей, то вырастит и штраф.
- Физические лица — от 50 до 150 тысяч рублей;
- Должностные лица — от 200 до 500 тысяч;
- Юридические лица — от 500 тысяч до двух миллионов.
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