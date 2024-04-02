Штрафы за недопуск газовщиков в дома могут ввести в России

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Максимальный размер штрафа может составить два миллиона рублей.

Большинство фракций Госдумы поддержали инициативу установить штрафы до двух миллионов рублей за недопуск в дом газовщиков. Также депутаты призвали повышать качество самих служб, которые обслуживают дома. Об этом рассказали «Известия».

Придется впустить

Если не впустить в квартиру специалиста по обслуживанию и ремонту газового оборудования или уклониться от заключения договора о техобслуживании и самовольно заменять составляющие, то можно нарваться на серьезный штраф.

Гражданские лица — от пяти до десяти тысяч рублей;

Должностные лица — от 25 до 100 тысяч рублей;

Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

При повторном нарушении придется заплатить значительно больше.

Гражданские лица — от 15 до 25 тысяч;

Должностные лица — от 150 до 200 тысяч;

Юридические лица — от 550 тысяч до одного миллиона.

Также штрафы могут получить лица и организации, не отвечающие требованиям законодательства, и при этом выполняющие работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования внутри квартир.

Должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей;

Юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей.

Если же нарушить вышеуказанные нормы, последствия которых приведут к угрозе жизни или здоровью людей, то вырастит и штраф.

Физические лица — от 50 до 150 тысяч рублей;

Должностные лица — от 200 до 500 тысяч;

Юридические лица — от 500 тысяч до двух миллионов.

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