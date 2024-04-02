«Так умело вешаете лапшу»: из-за чего Киркоров поссорился с Давой

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Поп-королю одно время импонировал молодой исполнитель. Но резко они перестали быть так дружны. Спустя долгое время затишья артист вновь заговорил о коллеге.

Певец Филипп Киркоров, который в прошлом то и дело появлялся на светских мероприятиях с блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава, раскрыл причину ссоры с ним. Сделал это он на одном из музыкальных шоу на федеральном канале, и достаточно завуалировано. Но публика поняла, о ком речь.

В шоу, в котором жюри рассекречивает по голосу исполнителя, скрывающегося под костюмом, Киркоров намекнул на то, что стоящий перед ним участник — Манукян. Обращаясь к нему, артист решил «уколоть» его, заявив о его вечном притворстве. Якобы блогер создает положительный образ на публике, но сам вовсе не так идеален в реальной жизни.

«Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской. Но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши?» — сказал Киркоров.

По словам Киркорова, Манукян не такой уж надежный человек, ведь не всегда выполняет свои обещания. Кроме того, у него талант подавать себя в обществе, но для этого он использует лесть. При этом другие члены жюри со знаменитостью не согласились, что под маской скрывается Дава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Филипп Киркоров устроил скандал на концерте в Москве.