«Думал, потеряю ее и ребенка»: Гоген Солнцев вскрыл жуткие подробности рождения сына

Жена Гогена Солнцева чуть не умерла при родах в ванной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Шоумен признался, испытал настоящий шок и страх, когда в процессе родов его жены все пошло не по плану.

Актер и шоумен Илья Солнцев, более известный как Гоген Солнцев совсем недавно стал отцом. В феврале у него родился сын. Знаменитость рассказал изданию KP.RU жуткие подробности появления младенца на свет. Оказалось, что всему виной стало желание супруги Полины прожить это долгожданное событие не в медицинском учреждении, а дома.

Такое решение Полина приняла буквально в последний момент. Солнцев, по собственному признанию, был против, но супруга уверяла его, что все пройдет нормально, ведь она не в первый раз рожает, была уверена в своих силах. Сначала все шло спокойно. Солнцев поддерживал любимую, подавал полотенца, всячески оказывал поддержку. Но в один момент что-то пошло не так.

«Потом все вышло из-под контроля, и я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка. Не хочу делиться всеми подробностями, но было страшно», — с ужасом вспомнил шоумен.

Однако ситуацию спасла рядом находящаяся акушерка. Она сделала все возможное, чтобы новоиспеченная мама и новорожденный были в порядке. На свет, как признавалась родственница Солнцева, появился здоровый мальчик ростом 54 сантиметра и весом — 3560 килограммов. Шоумен даже перерезал пуповину.

Сейчас наследнику Солнцева уже несколько месяцев, но он до сих пор помнит тот ужас в момент родов, поэтому призвал всех не повторять его опыт.

«Никому не советую повторять наш печальный опыт! Призываю всех женщин рожать только в роддомах, потому, что домашние роды — это крайне опасное мероприятие», — добавил Солнцев.

К слову, наследника шоумену родила дочка бывшей жены Екатерины Терешкович. Женщина была значительно старше Солнцева, но возлюбленных тогда не смущала разница в возрасте. После участия в многочисленных ток-шоу эпатажный артист развелся с пенсионеркой.

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