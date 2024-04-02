От Подмосковья до Алтая: как российские регионы справляются с весенними паводками

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В зоне риска сейчас находятся более четырех тысяч населенных пунктов.

Сразу в нескольких российских регионах эвакуируют местных жителей из-за разлива рек. Половодье началось в Алтайском крае, там плюсовая температура держится уже несколько дней. Снег тает слишком быстро. А в Оренбургской области плюс к таянию снега еще не прекращаются дожди. Кроме того, из-за большой воды начались проблемы с электричеством. Всего же по стране в зоне риска сейчас более четырех тысяч населенных пунктов. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Воробьева.

Мосты уходят под воду, машины сносит течением, а добираться из дома до магазина приходится вплавь. Весеннее половодье началось как минимум в 20 субъектах.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Сейчас вода стремительно подбирается к Подмосковью. В области объявлен оранжевый режим погодной опасности. Переправа в деревне Троицкое под Истрой уже не выдержала напора. Основание моста размыло, и он рухнул.

А вот жители деревни Знаменское в округе Кашира и вовсе оказались без единственного пути к городу. Его затопило в результате прорыва плотины. Меньше чем за сутки до этого жители заметили на ней трещины.

«Вода, как вы видите, шумит и уходит мимо плотины, мимо перелива. Собственно, все, до свидания, плотина», — комментирует ситуацию местная жительница.

Алтайский край

В Алтайском крае вышедшие реки затопили около тысячи приусадебных участков. В регионе объявлен режим ЧС, людей экстренно эвакуируют из опасных зон. Пристальное внимание спасателей — к детям и пенсионерам.

В Михайловском районе уже возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Известно, что 6-летний мальчик упал в траншею, вырытую для протока воды, и утонул.

Спасателям с каждым днем все сложнее добираться до отдаленных сел, туда обычная техника не проедет. К спасательной операции привлекают специальный катер на воздушной подушке.

«Люди в селе Чарышском отрезаны от мира ввиду того, что ледовая переправа закрылась, и в данный момент возможно только оказать помощь на специальных средствах спасения», — объяснил старший государственный инспектор, руководитель барнаульского инспекторского участка ГИМС Максим Губарь.

Вода достигла окон жилых домов. Эвакуироваться приходилось за считанные минуты, бросая документы, вещи и домашних животных.

«Смотрю, а у нас через погреб наверх до крышки все залило. Я детей скорее разбудила. Две минуты не прошло, весь пол уже… Я говорю: „Вставайте и собирайтесь“. Через две минуты приехали, быстро все приехали, нас эвакуировали и сюда привезли», — рассказала эвакуированная женщина.

Оренбургская область

В Оренбургской области река Орь вышла из берегов и затопила дороги, люди оказались отрезаны от большой земли. Местные жители, те, кого стихия обошла стороной, подселяют к себе соседей, у которых в домах стоит вода. Передвигаться по посёлкам можно только в плавь, в редком случае — на внедорожнике.

«Люди понесли колоссальные убытки. Вот у наших соседей затоплен полностью дом. Не то что баня — уже в доме вода», — поделилась местная жительница Екатерина Злотникова.

Сейчас аномально теплая погода запустит стремительное таяние снега и льдов в центральной России. При этом пик прохождения паводка ожидается лишь во второй половине апреля.