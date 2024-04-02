Очередная показуха: зачем Украина начала поставлять на фронт муляжи вооружения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rick Mave; 5-tv.ru

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Ситуация украинских боевиков на поле боя не самая благоприятная. Но зачем им оружие, которым они не смогут воевать?

Украина усиливает производство и поставки на фронт муляжей оружия, чтобы дать российским войскам как можно больше ложных целей. Об этом пишет британская The Guardian, отмечая, что спрос на такое поддельное оружие за последнее время резко возрос.

Происходит это по двум причинам. Во-первых, позиции украинцев подвергаются все более сильным и точным обстрелам, они теряют огромное количество оружия. А во-вторых, заменить его просто нечем, так как сократились западные поставки.

Именно поэтому к созданию фейковой армии привлекают все больше предпринимателей, которые выпускают поддельные ПТУРы, системы Starlink. И стоимость, например, одного артиллерийского орудия не больше одной тысячи гривен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе указали на возможность российского «Лотоса» прорвать оборону ВСУ.