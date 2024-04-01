Иран подтвердил гибель двух военных советников при ударе израильских ВВС

КСИР: при ударе израильских ВВС погибли два генерала-советника и пять офицеров

Фото: Reuters / Firas Makdesi

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Удар был нанесен по зданию генконсульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске.

Во время удара израильских ВВС по иранскому генконсульству в Дамаске погибли два генерала-советника и еще пять офицеров. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Уточняется, что в результате «преступного удара» Израиля погибли генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров КСИР: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

До этого сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. В свою очередь иранская пресса сообщила, что целью авиаудара было здание генконсульства и резиденции посла исламской республики в столице Сирии. Сам посол Хосейн Акбари не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России нанесли удар по месту базирования террористов в сирийской провинции Хомс.