«Нас не сломать»: AKMAL’ указал на сплочение россиян после трагедии в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Исполнитель отметил, что российский народ — большая и крепкая семья. Пока мы едины — мы непобедимы.

Молодой певец Акмаль Ходжаниязов, известный публике как AKMAL’, признался, что сила россиян восхищает его. Несмотря на то, что Запад пытается «задушить» РФ всевозможными санкциями, и несмотря на трагедию в «Крокусе» — россияне все выстояли и объединились.

«Мы выстояли, мы доказали людям, что мы единое целое, что мы действительно одна большая дружная крепкая семья, в которой все любят друг друга. Эта трагедия еще раз нас сплотила, и мы уже показали и донесли людям из международного сообщества, что нас не сломать», — сказал артист на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru

AKMAL’ уверен, что россияне с достоинством выдержат все испытания.

«У меня были мурашки, когда я видел ролики, как проходила минута молчания у „Крокус Сити Холла“. <…> Эта энергия, которая шла от наших людей в этот вечер — это самая настоящая магия, самая настоящая любовь. В первую очередь, к своему народу и своей стране», — с гордостью отмечает молодой певец.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы.

Мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» прошел в поддержку не только тех, кого прямо коснулись страшные события 22 марта в «Крокус Сити Холле», но и всех жителей страны. Различные артисты исполнили самые трогательные композиции в акустической обработке. Через музыку они подарили слушателям луч надежды.

В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Нюша, рэпер ST, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Александр Панайотов, Юрий Киселев, Artik& Asti, Митя Фомин и другие звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей.