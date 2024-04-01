«Есть некоторая возможность»: Маск оценил риск гибели человечества из-за ИИ

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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Американский миллиардер все же уверен, что развитием технологий все же стоит заниматься, несмотря на все сопутствующие угрозы.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) с вероятностью от 10 до 20% может привести к гибели человечества. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в ходе семинара «Великие дебаты об ИИ» в США.

«Думаю, есть некоторая возможность, что искусственный интеллект уничтожит человечество. Я, пожалуй, соглашусь с британско-канадским ученым, изучающим ИИ Джеффри Хинтоном, что она составляет 10 или 20%, или около того», — цитирует его издание Business Insider.

При этом Маск отметил, что и дальше необходимо заниматься развитием технологий, потому что они привнесут в жизнь человечества намного больше положительного. Позитивное в данном вопросе превысит негативные последствия, уверен предприниматель. Кроме того, Маск недавно заявлял, что ИИ уже к 2029 году станет умнее всего человечества.

Однако не все согласны с предположением миллиардера об уничтожении человечества из-за ИИ в 20%. Так, по мнению исследователя информационной безопасности в сфере ИИ Романа Ямпольского, вероятность гибели человечества из-за нейросети составляет 99,999999%.

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