Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем
Виктория Алакоз 26 0
новость
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Атака была успешно отражена около 19.30 по московскому времени.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, атака была успешно отражена около 19:30 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил два американских бомбардировщика В-1В над акваторией Баренцева моря.