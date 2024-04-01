Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Якубджони Юсуфзоду

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что известно о новом фигуранте дела?

Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о страшном теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Кадры из зала суда оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья.

Якубджони Юсуфзоду обвиняется в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Обвиняемый родился в 1998 году рождения. Он женат и имеет троих детей. Является гражданином Таджикистана. В РФ он неофициально работал разнорабочим на стройке, у него среднее образование.

По данным СК РФ, Юсуфзоду за несколько дней до теракта перевел одному из соучастников нападения деньги для обеспечения проживания нападавших. После атаки он перечислил одному из ее исполнителей другую часть денег.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе».