Развитие региона: Путин провел встречу с врио губернатора Вологодской области
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Путин провел встречу с врио губернатора Вологодской области
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Президент попросил не снижать внимание к семьям бойцов СВО.
Сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил развитие Вологодской области с временно исполняющем обязанности губернатора. Но одной из главных тем стала поддержка участников спецоперации.
Как рассказал Георгий Филимонов главе государства, в регионе заработала система круглосуточной помощи, и каждой семье бойцов уделяется столько внимания, сколько необходимо.
Владимир Путин поручил не снижать планку, а также поинтересовался, как идет работа по другим направлениям.