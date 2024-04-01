Развитие региона: Путин провел встречу с врио губернатора Вологодской области

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент попросил не снижать внимание к семьям бойцов СВО.

Сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил развитие Вологодской области с временно исполняющем обязанности губернатора. Но одной из главных тем стала поддержка участников спецоперации.

Как рассказал Георгий Филимонов главе государства, в регионе заработала система круглосуточной помощи, и каждой семье бойцов уделяется столько внимания, сколько необходимо.

Владимир Путин поручил не снижать планку, а также поинтересовался, как идет работа по другим направлениям.